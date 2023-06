Statteilkümmerer: Begehung im Hofer Bahnhofsviertel

Das Bahnhofsviertel in Hof sehen viele als Problemviertel an. Es gibt aber die sogenannten Stadtteilkümmerer, die sich für die Anliegen der Anwohner stark machen. Kürzlich haben sie sich gemeinsam mit der Stadt das Bahnhofsviertel bei einer Begehung angeschaut. Beim Austausch ging es um die Herausforderungen für die dort lebenden Menschen. Diese Anliegen werden nun an die entsprechenden Stellen weitergegeben. Die ehrenamtlichen Stadtteilkümmerer gibt es seit 2018. Sie sind durch eine Initiative des Vereins „Bürger am Zug“ entstanden.

Interessierte, die sich ehrenamtlich als Stadtteilkümmerer für das Hofer Bahnhofsviertel engagieren möchten, können sich an demografieundmigration@stadt-hof.de oder telefonisch an 09281 / 815 1793 wenden.

Für Anliegen der Bewohner*innen des Hofer Bahnhofsviertels sind die Stadtteilkümmerer wie folgt erreichbar:

Nadine Brandt

Tel.: 0171 6830652

Mail: nadine.brandt@emailn.de

Ute Rausch-Rauner

Tel.: 09281 18339

Mail: ute.rausch-rauner@t-online.de

Hamed Haji

Tel.: 0176 66158371