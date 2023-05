Statt Elektromobilität: SPD-Stadtratsfraktion will Wasserstoff-Antrieb in Hofer Stadtbussen

In Bamberg fahren die Stadtbusse bald mit altem Speiseöl statt Diesel. Soweit ist es in Hof nicht, aber die SPD-Stadtratsfraktion rät trotzdem zum Umdenken beim Betrieb der Stadtbusse an. Eigentlich ist geplant, dass die Hofer Busse irgendwann auf Elektromobilität umsteigen sollen. Da stellt sich aber die Frage, ob die Ladepunkte reichen werden. Die SPD-Fraktion spricht sich in einem Prüfantrag an die Stadt stattdessen für Wasserstoff aus. Recherchen zufolge würde der Werkstatt-Umstieg von Diesel auf Wasserstoff geringer ausfallen als der Umstieg auf Elektromobilität. Die Ladeinfrastruktur würde komplett wegfallen. Und mit dem Elektrolyseur in Wunsiedel sind wir sowieso schon in einer Wasserstoff-Region ansässig.