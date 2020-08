Statt des Prozellinerfestes: Porzellinertag im Outletcenter in Selb

Normalerweise gehören bei uns in der Region im Sommer auch große Veranstaltungen und Feste dazu. In Selb ist zum Beispiel das Porzellinerfest mit dem beliebten Flohmarkt seit einigen Jahren eine kleine Tradition. Das muss leider ausfallen. Es gibt aber eine Alternative: Das Outletcenter in Selb hat sich gemeinsam mit dem Porzellanikon etwas einfallen lassen. Beim heutigen Porzellinertag kann sich jeder eine Expertise zu den eigenen Sammlerstücken abholen. Außerdem könnt ihr einem Porzellanmaler über die Schulter schauen. Die Kids können Porzellan anmalen. Und natürlich kommt auch die Porzellankönigin Nicole I ins Outletcenter.