Statistik von Bund und Ländern: Produzieren die Hofer so viel Müll?

Über 720 Kilogramm Müll im Jahr produzieren die Menschen in Stadt und Landkreis Hof im Schnitt. Zumindest geht das aus einer Statistik von Bund und Ländern hervor. Damit liegen Stadt und Landkreis Hof auf den Plätzen 6 und 7 deutschlandweit. Hat das Hofer Land ein Müllproblem?

Herbert Pachsteffl von Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof sieht das auf jeden Fall anders. Er erklärt sich die hohen Zahlen durch einen zusätzlichen Service. Weil es in Hof keine entsprechenden Deponien gibt, können die Hofer Bauschutt, Altholz und Grünschnitt zu den Wertstoffhöfen bringen. Das zählt aber dann eben auch in die Statistik mit rein. Ansonsten würde das Hofer Land im Mittelfeld liegen, ist sich Pachsteffl sicher. Der Landkreis Tirschenreuth hat gesonderte Deponien, zu denen Bürger ihren Bauschutt und Grünschnitt bringen. Das und weitere Faktoren führen dazu, dass der Landkreis Tirschenreuth laut der Statistik bayernweit am wenigsten Müll pro Kopf produziert.