Statistik 2019: Mehr Geburten, weniger Sterbefälle

Was die Zahl der Zuzügler angeht hat vor allem das Fichtelgebirge in den vergangenen Jahren große Schritte gemacht. Beim Nachwuchs ging es allerdings nicht so voran. Bis jetzt.

Im Jahr 2019 sind wieder mehr Kinder in Hochfranken zur Welt gekommen als im Vorjahr. Das zeigen die neuesten Zahlen des Landesamts für Statistik. Den höchsten Wert erzielte der Landkreis Hof mit 738 Geburten. Der Landkreis Wunsiedel und die Stadt Hof haben jeweils 23 Geburten mehr als 2018 gezählt. Gleichzeitig sind weniger Menschen in Hochfranken gestorben. Besonders stark gesunken ist der Wert im Landkreis Hof. Er zählt aber mit 1329 Sterbefällen die meisten in der Region. Auch insgesamt sind im vergangenen Jahr in der Euroherz-Region mehr Menschen gestorben als geboren.