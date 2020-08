Statist gesucht: Wer kann einen Koffer tragen?

Wer kann 50 Kilo heben ohne dabei angestrengt zu wirken? Das Theater Hof sucht einen Statisten, der einen Koffer mit einer Frau darin auf die Bühne tragen kann. Im Musiktheater The Cold Heart von Martyn Jaques und Reinhardt Friese sollte derjenige den Koffer ohne spürbare Anstrenung auf die Bühne tragen können. Wann derjenige zu den Proben erscheinen soll und wann die Aufführungen stattfinden, findet ihr auf unserer Website. Vergütet wird nach dem Mindestlohn, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Bis zum 28.08 habe man Zeit, sich zu bewerben.

Aus der Pressemitteilung des Theaters Hof:

Probebeginn ist am 01.09.20, Premiere am 26.09.20 um 19.30 Uhr in der „Schaustelle“ in Hof. Weitere Aufführungen von „The Cold Heart“ in der „Schaustelle“ finden – jeweils um 19.30 Uhr – am 30.09., 04., 11, 17. und 31.10. sowie am 27.11.2020 statt. Außerdem gibt es am 27.09. um 18.00 Uhr und am 27.11. um 11.00 Uhr Vorstellungen in der „Schaustelle“ sowie am 11. und 15.10. (jeweils 19.30 Uhr) im Rosenthal Theater Selb.