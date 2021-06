Startschuss in Hof: Autonome Shuttles befördern ab morgen Fahrgäste

Die kleinen rot-weißen Busse habt ihr bestimmt schon öfters durch die Hofer Altstadt fahren sehen. Ab morgen dürft ihr auch einsteigen. Die autonomen Shuttles sind dann auch für Fahrgäste zugelassen. Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla zum Start des Forschungsprojekts:

Die autonomen Shuttles fahren zwischen dem Oberen Tor in der Altstadt und dem Hofer Hauptbahnhof hin und her. Das Besondere: Sie fahren ohne Fahrer. Angst müsst ihr aber nicht haben, zur Sicherheit ist ein Operator an Bord, der im Notfall eingreifen kann.