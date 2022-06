Startschuss fürs Stadtradeln: Auftaktveranstaltung am Sonntag in Hof

Etwas für die eigene Gesundheit tun und dabei möglichst viele Kilometer sammeln – das ist das Ziel vom Stadtradeln. Stadt und Landkreis Hof nehmen in diesem Jahr bereits zum dritten Mal teil. Bis zum 9. Juli können Einzelpersonen, aber auch Teams so viele Strecken wie möglich mit dem Fahrrad zurücklegen. Der Mobilitätstag morgen rund um den Hofer Innenstadtring bildet den Auftakt dafür. Carsten Reichel vom Hofer Stadtmarketing

Dazu sind die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet und am Abend um 18 Uhr steht ein Open-Air-Konzert zum Abschluss an. Wer beim Stadtradeln mitmachen will, kann sich noch registrieren.

Den entsprechenden Link gibt’s auf hier.