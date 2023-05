Startschuss auf der Luisenburg: Premiere von „Die Schöne und das Biest“ in Wunsiedel

Für die Theaterfans in der Region sind sie immer ein ganz besonderes Highlight: Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel. Heute (DI) beginnt die Festspielsaison 2023. Los geht’s traditionell mit dem Familienstück. In diesem Jahr ist das eine neue Fassung des Märchens DIE SCHÖNE UND DAS BIEST. Die Regie hat Irene Christ übernommen:

Zur Luisenburg-Fassung von DIE SCHÖNE UND DAS BIEST gehört außerdem eine modernere weibliche Hauptrolle. So hat die Belle keinen stereotypischen Frauenberuf, sondern ist Handwerkerin. Premiere des Familienschauspiels ist um 10 Uhr 30.