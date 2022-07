„Startchance Kita.digital“: Abschluss der Kampagne im Landkreis Hof

Gerade in Zeiten von Home-Schooling und Home-Office haben wir gemerkt, welche Bedeutung digitale Medien in der heutigen Zeit tragen. Deshalb ist es wichtig, bereits die Kleinsten an den sicheren Umgang mit digitalen Medien heranzuführen. Genau das ist Ziel der Kampagne „Startchance Kita.digital“ gewesen, an der acht Kindertageseinrichtungen im Landkreis Hof teilgenommen haben. Seit Beginn der Kampagne im September vergangenen Jahres, konnten die Kinder sich mit Foto- Film und Tonaufnahmen kreativ austoben. Dabei wurden auch die Eltern einbezogen. Zum erfolgreichen Abschluss hat der Hofer Landrat Oliver Bär den Teilnehmenden Urkunden überreicht. „Startchance Kita.digital“ ist ein Programm des Bayerischen Familienministeriums und wird zum Teil durch Mittel des Bundesfamilienministeriums aus dem Gute-Kita-Gesetz mitfinanziert.