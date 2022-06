Start der Wunsiedler Wasserstofftage: Das passiert mit Wasserstoff im Fichtelgebirge

Bis zur Klimaneutralität ist es noch ein langer Weg. Ein Schritt dorthin soll Wasserstoff sein. Der Landkreis Wunsiedel ist dabei mit der Wasserstoff-Modellregion-Fichtelgebirge Vorreiter. Heute (30.6.) und morgen von 9 bis 17 Uhr finden in der Fichtelgebirgshalle die Wunsiedler Wasserstofftage statt. Vor allem im Bereich Mobilität kann Wasserstoff eingesetzt werden. Vor Ort könnt ihr euch bei verschiedenen Unternehmen über konkrete Projekte informieren. Laut Jürgen Kromer, Klimaschutzmanager des Landkreises Wunsiedel, ist für die Besucher vor Ort einiges geboten. Unter anderem gibt es eine Tour durch den Energiepark Wunsiedel mit einem Elektrobus:

Landkreis Wunsiedel hofft auf weitere Bundesförderungen

Der Landkreis Wunsiedel will Vorreiter sein, in Sachen Energiezukunft. Wichtiger Baustein für den Landkreis ist der Wasserstoff. Kernprojekt in Sachen Wasserstoff ist der Bau des Elektrolyseurs in Wunsiedel durch die WUN H2 GmbH. Ab September soll im Energiepark grüner Wasserstoff produziert werden. Viele andere Unternehmen in der Wasserstoff-Modellregion-Fichtelgebirge haben auch konkrete Wasserstoff-Projekte.

Möglich sind die Projekte auch durch die Förderprogramme unter anderem im Rahmen der HyExperts-Förderung des Bundes. Dessen Ende bilden die Wasserstofftage. Jürgen Kromer, Klimaschutzmanager des Landkreises Wunsiedel:

So wären durch Fördergelder und Ausgaben der Unternehmen Investitionen in Höhe von 40 Millionen Euro möglich.

Diese Projekte gibt es im Fichtelgebirge

Aber welche Wasserstoff-Projekte gibt es bereits im Fichtelgebirge und was ist geplant?

Kernprojekt in der Wasserstoffmodellregion ist der Bau des Elektrolyseurs im Energiepark Wunsiedel. Hier soll ab September grüner Wasserstoff aus regenerativen Energien produziert werden. Jürgen Kromer, Klimaschutzbeauftragter des Landkreises Wunsiedel:

Bau und Betrieb übernimmt die WUN H2 GmbH bestehend aus den Stadtwerken Wunsiedel, Siemens und Rießner-Gase. Das Unternehmen Pepper Motion aus dem oberbayerischen Denkendorf will Busse und LKW auf Wasserstoff umrüsten und auch Gelo aus Weißenstadt würde gerne seine großen Stapler auf Wasserstoff umstellen. Die Supermarktkette Edeka plant für das Logistikzentrum in Marktredwitz ebenfalls Wasserstoffstapler. Zudem soll es eine Wasserstofftankstelle geben. Einen Einblick zum aktuellen Stand in Sachen Wasserstoff im Fichtelgebirge seht ihr heute (30.6.) und morgen von 9 bis 17 Uhr bei den Wunsiedler Wasserstofftagen.

Das Programm der Wasserstofftage findet ihr hier.

Die Podiumsdiskussion zu den Wasserstofftagen überträgt der Landkreis Wunsiedel live über seinen YouTube-Kanal. Hier geht’s zum Stream.