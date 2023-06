Start-up-Festival ehrt Michael J. Fox

Hollywood-Schauspieler Michael J. Fox («Zurück in die Zukunft») ist auf dem Start-up-Festival «Bits & Pretzels HealthTech» mit einem neu geschaffenen Preis geehrt worden. Der an Parkinson erkrankte 61-Jährige nahm den «Frontier Award» in München persönlich von dem Arzt und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen entgegen.

Dabei sprach Fox, der für sein Engagement in der Parkinson-Forschung gewürdigt wurde, auch über seine Erkrankung: «Ich möchte Parkinson nicht für mich selbst heilen, sondern für die Menschen in der Zukunft», sagte er.

Die Parkinson-Krankheit wurde bei Fox im Alter von 29 Jahren diagnostiziert. Sieben Jahre lang verbarg der Schauspieler nach eigenen Angaben seine Diagnose vor der Öffentlichkeit. «Ich hatte Angst, sie würden aufhören zu lachen, wenn sie dächten, ich sei krank», sagte der Komödiendarsteller dem Festivalpublikum.

Über eine Milliarde Dollar für Forschung

Seine Stiftung, die Michael J. Fox Foundation, sei mittlerweile der größte private Förderer der Parkinson-Forschung weltweit – über eine Milliarde Dollar seien in den letzten 23 Jahren für die Forschung gesammelt worden, teilte er mit.

«Bits & Pretzels HealthTech» ist ein Ableger der Gründermesse «Bits & Pretzels», die seit mehreren Jahren während des Oktoberfestes in München stattfindet. In diesem Jahr wird die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, als Rednerin auftreten.