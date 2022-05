Start mit 400 Mitarbeitern: Amazon-Logistikzentrum in Gattendorf nimmt Betrieb auf

Nach mehreren Monaten Bauzeit startet heute das Amazon Logistikzentrum in Hof-Gattendorf.

Das Versand-Unternehmen will allein im ersten Jahr über 1.000 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen.

Zum Start fängt laut des Konzerns aber erst einmal ein Kernteam von rund 400 Mitarbeitern an.

Amazon verspricht sich laut Sprecher Thorsten Schwindhammer durch den Standort in Hof schnellere Lieferungen:

Der Standort in Hof-Gattendorf ist das 18. Logistikzentrum von Amazon in Deutschland und das zweite große Amazon-Logistikzentrum in Bayern. Für die Arbeiter aus Plauen und Hof sind auch spezielle Buslinien zum Standort eingerichtet worden, die sich nach den Schichtzeiten richten.