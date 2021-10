Start ins Wintersemester: 900 Erstis an Hochschule Hof

Bislang ist der Campus der Hochschule Hof weitestgehend leergefegt gewesen. Jetzt ist das Wintersemester in Präsenz gestartet – für über 900 Erstis hat ein ganz neuer Lebensabschnitt begonnen. Insgesamt sind an den Standorten Hof, Münchberg, Kronach und Selb rund 3800 Studierende eingeschrieben – und damit so viele wie noch nie. Generell sind deutlich mehr Bewerbungen als im Vorjahr eingegangen. Das führt die Hochschule Hof in einer Mitteilung auf die internationalen Masterstudiengänge zurück.

Die Rekordzahl an Studierenden bringt aber auch ein Problem mit sich. Viele internationale Studierende sind noch auf der Suche nach einer Wohnung. Die Hochschule sucht daher möblierte Single-Appartements und WG-Zimmer für zwei bis vier Personen in Hof und Münchberg. Mietende wäre am 28.2.2022 oder am 31.08.2022.