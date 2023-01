Start ins neue Jahr: Stadt Marktrewitz lädt zum Neujahrsempfang

Zum Start ins neue Jahr gibt es in vielen Städten und Gemeinden in der Euroherz-Region die Tradition des Neujahresempfangs. Die Stadt Marktredwitz veranstaltet ihren am 11. Januar. Die Stadthalle öffnet für die Besucher bereits um 18.30 Uhr, Beginn ist eine halbe Stunde später (19 Uhr). Oberbürgermeister Oliver Weigel wird zu diesem Anlass noch einmal auf das vergangene Jahr zurückblicken, in dem sich in Marktredwitz einiges getan hat. Er gibt aber auch einen Ausblick auf die Aktivitäten und Feste sowie die weiteren Planungen für dieses Jahr. Die Stadt weist daraufhin, dass nicht nur Ehrengäste willkommen sind, sondern eben auch die Bürger.