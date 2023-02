Start ins neue Jahr: Regionale Wirtschaft überwiegend zufrieden

Die Unternehmen in der Region schauen langsam wieder positiv in die Zukunft. Das hat die Konjunkturumfrage der IHK für Oberfranken Bayreuth ergeben. Die Betriebe in Stadt und Landkreis Hof sowie im Fichtelgebirge berichten unterm Strich von einer guten Geschäftslage, heißt es in einer Mitteilung. Die Umsatzentwicklung sei für die Hofer Wirtschaft dennoch nicht zufriedenstellend. Im In- und Ausland bleibt der Saldo rückläufig. Anders sieht’s im IHK-Gremiumsbezirk Marktredwitz-Selb aus: Hier ist der Saldo im In- und Ausland gewachsen. Der Blick in die Zukunft bereitet der hiesigen Wirtschaft auch nicht mehr so viele Sorgen wie im vergangenen Herbst. Rund 60 Prozent der Befragten gehen allerdings davon aus, dass sich die Lage weder verschlechtert noch verbessert.