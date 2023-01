Start ins neue Jahr: Nürnberg absolviert Leistungstest

Der 1. FC Nürnberg ist mit einem Leistungstest ins neue Fußball-Jahr gestartet. Die Mannschaft um Kapitän Christopher Schindler absolvierte am Montag im Max-Morlock-Stadion zunächst den obligatorischen Laktattest. Der Laktattest ist ein Lauftest, an dessen Ende den Spielern Blut abgenommen wird. Damit lassen sich Erkenntnisse für das Ausdauertraining gewinnen.

Am Dienstag (10.30 Uhr) steht das erste öffentliche Training des Fußball-Zweitligisten im neuen Jahr an. Vom 8. bis zum 15. Januar beziehen die Franken um Trainer Markus Weinzierl ein Trainingslager in Belek (Türkei). Am 29. Januar bestreitet der Tabellenelfte seinen Rückrundenauftakt zu Hause gegen den FC St. Pauli.