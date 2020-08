Start in die Woche in Bayern: Bewölkt und weitgehend trocken

München (dpa/lby) – Bewölkt, aber in weiten Teilen Bayerns trocken, beginnt die neue Woche. Vor allem in den Alpen kommt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Schauern. Ansonsten bleibt es trocken. Neben Wolken sagen die Meteorologen im Tagesverlauf auch sonnige Phasen vorher. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen zwischen 19 und 24 Grad.

Für Dienstag erwartet der DWD für den Norden Bayerns weiter Wolken, während der Süden aufhellen soll. Bei schwachem bis mäßigem Wind werden Temperaturmaxima von 21 bis 26 Grad vorhergesagt.