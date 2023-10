Start in die Kamin-Saison: Tipps der Verbraucherzentrale Hof

Mittlerweile ist es ganz schön kalt geworden in der Region. Heißt: Viele heizen wieder ihren Kamin an. Die Energieberatung der Hofer Verbraucherzentrale gibt ein paar Tipps, wie ihr das günstig und ökologisch machen könnt.

Fangen wir mal mit dem Material an. Da solltet ihr nur gut getrocknetes Scheitholz für euren Kamin nehmen. Frisches Holz brennt schlechter, erzeugt weniger nutzbare Wärme und setzt deutlich mehr Schadstoffe frei, so die Verbraucherzentrale Hof. Was nicht in den Ofen gehört sind Spanplatten, lackiertes Holz oder Altpapier. Das Holz im Kamin muss dann von oben her abgebrannt werden. Zum Anzünden nehmt ihr am besten wachsgetränkte Holzwolle. Wichtig ist auch, dass ihr euren Kamin innen und außen sauber haltet. Ruß behindert nämlich die Wärmeabgabe, so die Hofer Verbraucherzentrale.