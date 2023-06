An den kommenden Wochenenden kommen wieder viele Städte und Gemeinden in der Region zusammen – bei den traditionellen Wiesenfesten. Den Auftakt macht heute das Heimat- und Wiesenfest in Schwarzenbach am Wald. Bürgermeister Reiner Feulner:

Der Festbetrieb beginnt um 14 Uhr. Nach dem Bieranstich am Abend spielt eine Partyband im Festzelt. Morgen und am Montag ziehen wieder zwei Festzüge durch die Stadt. Das Feuerwerk morgen Abend steht wegen des trockenen Wetters auf der Kippe.