Start in die Erdbeersaison: Kaum noch Erdbeerfelder in der Euroherz-Region

In einigen anderen Regionen läuft sie schon – heute (09. Juni) ist auch im Landkreis Hof die Erdbeersaison gestartet. Ab sofort könnt ihr täglich von 8 Uhr 30 bis 19 Uhr auf dem Erdbeerfeld in Kühschwitz bei Rehau vorbeischauen und euch selbst Erdbeeren pflücken. Betreiberin Kathrin geht mit einem positiven Gefühl in die diesjährige Saison:

Das Kühschwitzer Erdbeerfeld ist das letzte Feld, das es hier in der Umgebung gibt. Das Erdbeerland Frohmader aus Brand bei Marktredwitz hat seinen Betrieb aus Altersgründen einstellen müssen. Weitere Erdbeerfelder gibt es in der Euroherz-Region zum Beispiel noch in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth oder bei Gefell im Vogtland.