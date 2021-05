Start in die Badesaison: Waldbad in Selb öffnet

Ein Wechsel aus Sonne und Regen, und keine 15 Grad. Nicht gerade das perfekte Freibad-Wetter. Das Waldbad „Langer Teich“ in Selb startet heute (21.5.) trotzdem in die Badesaison. Die Besucher müssen vor Ort ihre Kontaktdaten hinterlegen, und einen negativen Corona-Test vorweisen. Bleibt die Inzidenz im Landkreis Wunsiedel stabil unter 50 fällt die Testpflicht weg. Vor dem Start in die neue Badesaison hat der Förderverein noch einiges im Waldbad machen lassen. Der Treppenbereich bei der Dusche wurde saniert. Außerdem wurde der komplette Zaun entlang der Straße erneuert.

Im Hofer Freibad geht es voraussichtlich am 1. Juni wieder los, sollte die Inzidenz stabil unter 100 bleiben. Aktuell werden die notwendigen Bedingungen für eine Öffnung geprüft und umgesetzt.