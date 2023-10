Nach den sonnigen Tagen machen viele langsam ihren Garten oder Balkon zuhause winterfest. Auch am Eisweiher in Wunsiedel bereiten sich alle auf die kalte Jahreszeit vor. Das hat am Morgen mit dem traditionellen Abfischen begonnen, bei dem wieder jeder mithelfen kann. Ab 9 Uhr 30 gibt es dann die gefangenen Forellen, Karpfen und Hechte vor Ort zu kaufen.