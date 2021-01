Start mit Generation Ü80: Impfzentrum in Hof nimmt Arbeit auf

Die Alten- und Pflegeheime sind größtenteils versorgt, jetzt kommen alle anderen an die Reihe: Die ersten über 80-Jährigen aus dem Hofer Land bekommen heute Nachmittag (DI) ihre Corona-Schutzimpfung am Impfzentrum in der Ernst-Reuter-Straße.

In der Bevölkerung stehen immer noch viele der Impfung skeptisch gegenüber – laut Doktor Stephan Kudlich vom mobilen Impfteam im Hofer Land ist das aber der einzige Weg zurück zur Normalität.

Impfen sei ein Geschenk der Wissenschaft an die Menschheit, so Dr. Kudlich weiter.

Übrigens gibt es auch Neues zum Thema Impfen aus dem Landkreis Wunsiedel: Im Selber Rosenthal Theater soll ein mobiles Impfzentrum entstehen, damit ältere Menschen nicht nach Wunsiedel zum Impfzentrum fahren müssen.