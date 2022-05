Start im Juli: Drei Carsharing-Standorte in Plauen

Bei den aktuellen Benzin- oder Dieselpreisen überlegen sich viele wahrscheinlich gleich doppelt, ob sie sich ein Auto zulegen sollen. Für alle, die es nicht regelmäßig brauchen, bietet sich zum Beispiel auch das Car-Sharing an. In Plauen wird es ab Juli gleich drei Stationen geben. Den Zuschlag hat der Anbieter teilAuto bekommen. Das Unternehmen stellt jeweils ein Auto an den Oberen Bahnhof, an die Kreuzung Melanchthonstr. / Unterer Graben und an den Bahnhof Mitte. Nachdem sich die Nutzer angemeldet haben, können sie die Fahrzeuge für einen bestimmten Zeitraum reservieren.