Start der Wintersportsaison: Die Lage im Frankenwald

Im Fichtelgebirge hat offiziell die Wintersaison begonnen. Seit Langem mal wieder mit einer ordentlichen Menge Schnee. So könnt ihr zumindest an der Ochsenkopf-Nordpiste schon mit Skiern und Snowboard runterheizen. Im Frankenwald ist noch kein Lift in Betrieb, schreibt das Frankenwald Tourismus Service Center heute Morgen. Langläufer kommen dagegen schon gut durch den Frankenwald: Die Loipen in Gösmes-Walberngrün am Walberngrüner Gletscher sind gespurt. Und auch in Wüstenselbitz bei Helmbrechts könnt ihr Langlaufen.