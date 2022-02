Start der olympischen Winterspiele: So schauen die regionalen Wintersportvereine auf Peking

Es ging um Menschenrechte, Klimaschutz und die Corona-Lage. Ab heute soll es in Peking aber um Sport gehen. Um 13 Uhr unserer Zeit startet die Eröffnungsfeier der olympischen Winterspiele. Auch die regionalen Wintersportvereine beobachten die Wettbewerbe natürlich.

Er hätte die olympischen Spiele lieber in einem Land, in dem auch traditionell Wintersport getrieben wird, sagt Reinhard Lang, der Leiter der DSV Skischule in Hof. Dann müssten keine Naturschutzgebiete für die Anlagen weichen. Auch die Corona-Situation lasse viele Fragen offen.

Sven Röhring Leiter der Skischulleiter des ASV Rehau hätte sich wegen der Pandemie und der Einreiseregeln auch vorstellen können, die Spiele zu verschieben.

Jonas Frohmader, 1. Vorsitzender des WSV Weißenstadt ist dagegen froh, dass die Wettkämpfe stattfinden können. Er ist sich sicher, dass während den Spielen zudem das Sportliche in den Fokus rückt. Im Verein seien sich die Mitglieder einig: Peking sei nicht der richtige Standort. Trotzdem fiebere man ja nicht mit dem Austragungsort mit sondern mit den Sportlern, die unser Land vertreten. Alle drei hoffen natürlich auch, dass die Sportler Medaillen mit nach Deutschland bringen.