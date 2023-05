Start der Innenhofkonzerte: Erstmals auch für Kinder und im Landkreis Hof

Wenn die Sonne jetzt wieder öfter scheint, sind auch wieder Open Air Veranstaltungen möglich. Heute starten die Innenhofkonzerte in der Stadt Hof. An verschiedenen Plätzen in der Stadt und dieses Jahr auch an einzelnen Locations im Landkreis Hof gibt es donnerstags von 19 bis 21 Uhr Konzerte bei freiem Eintritt. Die Innenhofkonzerte gehen dieses Jahr in die 15. Saison, so Carsten Reichel vom Stadtmarketing Hof.

Den Auftakt macht heute das „Wee Bush Livingroom Orchestra“ am Hallplatz bei der Feuerwehr. Dieses Jahr beschränken sich die Innenhofkonzerte aber nicht nur auf Locations in Hof. Es geht auch in den Landkreis, zum Beispiel nach Trogen. Erstmals wird es auch ein Innenhofkonzert speziell für Kinder geben. Das findet am 1. Juni im Innenhof des Jugendzentrums Q statt.