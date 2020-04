Start der Fahrradbussaison verschoben

Das Wetter passt und immer wieder zieht es die Menschen in die Natur. Gerade Radeln steht in der Euroherz-Region hoch im Kurs. Wie das Hofer Landratsamt jetzt mitteilt, wird die Fahrrad- und Freizeitbussaison mit den Frankenwald- und Fichtelgebirgsmobilen dieses Jahr allerdings nicht wie in den Vorjahren am 1. Mai starten. Aufgrund der aktuellen Situation haben die Verantwortlichen entschieden, den Saisonstart zu verschieben. Ab wann die Fahrradbusse eingesetzt werden, ist abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und wird auf Grundlage der staatlichen Vorgaben getroffen.