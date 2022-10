Starstürmer Mané und Kramaric zunächst auf der Bank

Die beiden Topstürmer Sadio Mané und Andrej Kramaric sitzen beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München zunächst auf der Bank. Für den deutschen Meister beginnt in der Spitze am Samstag (15.30 Uhr/Sky) statt Mané erneut der zuletzt starke Eric Maxim Choupo-Moting. Dahinter bietet Trainer Julian Nagelsmann Serge Gnabry, Jamal Musiala und Kingsley Coman auf.

«Ich hoffe, dass er heute genau so performt wie in den vergangenen beiden Spielen», sagte Nagelsmann kurz vor dem Anpfiff bei Sky über Choupo-Moting.

Hoffenheims Vize-Weltmeister Kramaric hatte zuletzt Probleme mit dem Sprunggelenk, schaffte es aber immerhin in den Kader. In TSG-Sturm dürfen erneut Munas Dabbur und Georginio Rutter von Beginn an spielen. Hoffenheim kann mit einem Sieg an den Bayern vorbeiziehen.