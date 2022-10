«Stars gegen Krebs»: Guido Maria Kretzschmer ausgezeichnet

Der Designer Guido Maria Kretzschmer ist bei der Krebs-Fachtagung YES!CON in München für sein Engagement gegen Krebs geehrt worden. Der 57-Jährige nahm am Samstag aus den Händen von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den YES!AWARDS.Ring of Courage entgegen. Dieser wurde ihm insbesondere für seine Sendung «Showtime of my Life – Stars gegen Krebs» verliehen. Zudem ist Kretzschmer DKMS-Botschafter.

Schwesig, die im Jahr 2020 Preisträgerin war, sagte: «Ich weiß aus eigener Erfahrung: Wenn man an Krebs erkrankt, dann lohnt es sich, gegen die Krankheit zu kämpfen. Aber man braucht Unterstützung.» Sie selbst habe diese Unterstützung gehabt, und sie wünschte sie allen anderen an Krebs Erkrankten. Sie betonte, wie wichtig es sei, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. «Je früher eine Veränderung bemerkt wird, desto besser sind die Chancen», sagte die Ministerin.

Die Themen Krebsforschung und Digitalisierung standen bei der YES!CON im Fokus. Schirmherr war Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).