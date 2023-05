Starkregen, Hagel und Sturmböen bei Gewittern in Bayern

In Bayern kam es am Freitagabend zu mehreren Gewittern mit stürmischen Böen und einer hohen Blitzaktivität. Teilweise fielen Hagelkörner mit einem Durchmesser zwischen drei und vier Zentimetern vom Himmel, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag sagte. Vielerorts kam es zu Sturmböen mit bis zu 90 Stundenkilometern und Starkregen.

Besonders stark waren die Gewitter in Schwaben, wie es weiter hieß. In Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) habe ein Holzstadel nach einem Blitzeinschlag gebrannt, teilte die Polizei mit. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die Münchner Feuerwehr berichtete von mehreren Einsätzen wegen umgeknickter Bäume, nassen Kellern und beschädigten Autos. Auch im Rest des Freistaats gab es nach ersten Erkenntnissen keine größeren Schäden oder Verletzten.

Sowohl für Samstag als auch Sonntag rechnete der DWD vereinzelt mit Gewittern. Der Sonntag sei aber anfangs noch meist heiter bei Höchstwerten zwischen 17 und 24 Grad.