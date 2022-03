Starkes Infektionsgeschehen: Landkreis Wunsiedel informiert Infizierte per Mail

Das bayerische Kabinett ist zwar gestern zu Beratungen zusammengekommen, an den Corona-Maßnahmen im Freistaat ändert sich bis zum 19. März aber nichts. Das heißt, es bleibt auch bei der Maskenpflicht in Grundschulen. Die Freien Wähler hatten sich im Vorfeld für ein Ende der Maskenpflicht ausgesprochen. Rainer Ludwig, der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete für Kulmbach/Wunsiedel, bedauert die Entscheidung der Staatsregierung. Er hofft auf ein Einlenken der CSU. Nachdem die aktuelle Rechtslage sowieso bald ausläuft, gebe es jetzt aber keinen Grund für hektische Bewegungen, so Staatskanzleichef Florian Herrmann als Begründung.

Außerdem sind die Infektionszahlen weiterhin hoch. Das zeigt sich auch in der Euroherz-Region. Das Gesundheitsamt im Landkreis Wunsiedel schafft es nicht mehr, alle infizierten Personen telefonisch zu kontaktieren. Infizierte erhalten stattdessen eine E-Mail mit ihrem Testergebnis und einem entsprechenden Handlungsleitfaden.