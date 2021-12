Da liegt ein Swimmingpool auf der Autobahn. Was erstmal sehr kurios klingt, ist am Abend auf der A9 tatsächlich so passiert. Zwischen Naila und Selbitz ist der Anhänger eines Kleintransporters wegen des starken Windes umgekippt. Diese Umstände haben auch die Arbeiten der Einsatzkräfte erschwert, so der Fahrer des Abschleppwagens Jan Geupel:

Der Transporter hat seine Fahrt mit dem acht Meter langen Pool später fortsetzen können. Verletzt hat sich bei dem Unfall glücklicherweise niemand.