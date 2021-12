Starker Schneefall: LKW kippt auf A9 um

Der starke Schneefall hat am Abend für viele Verkehrsbehinderungen und Unfälle gesorgt – so auch auf der A9, zwischen Naila/Selbitz und dem Dreieck Bayerisches Vogtland: Ein LKW ist von der Straße abgekommen, gegen einen Wall geprallt und dadurch direkt in die Überfahrt zur A72 gekippt. Die Anschlussstelle ist für einige Zeit gesperrt gewesen. Der Fahrer hat sich dabei glücklicherweise nicht verletzt – seinen Lastwagen haben Einsatzkräfte des THW und ein Bergungsteam geborgen. Auch zur Stunde sind die Straßen in der Euroherz noch stark mit Schnee bedeckt. Die Einsatzkräfte appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise an die Wetterverhältnisse anzupassen.