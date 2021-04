Starker 1. FC Nürnberg beendet letzte Heidenheimer Hoffnung

Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg blüht im Saisonendspurt förmlich auf. Der «Club» besiegte am Samstag den 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga verdient mit 3:1 (2:1) und kann mit 39 Punkten sorgenfrei in die letzten Saisonpartien gehen. In einem sehr ansehnlichen Spiel dominierten die Franken im Mittelfeld und waren im Abschluss effektiv. Johannes Geis (2. Minute), Fabian Nürnberger (26.) und Tom Krauß (54.) erzielten die Tore im Max-Morlock-Stadion.

«Wir kommen gerade ins Rollen», kommentierte Trainer Robert Klauß, der «sehr zufrieden» mit dem Vortrag seiner Mannschaft war. Tim Kleindienst konnte für die aus dem Aufstiegskampf ausgeschiedenen Heidenheimer per Foulelfmeter zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen (18.). Von einer «verdienten Niederlage» sprach FCH-Coach Frank Schmidt: «Der Club war griffiger, war giftiger.» Die Franken sind nun sechs Spiele ungeschlagen. Der eingewechselte Heidenheimer Stefan Schimmer sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte.

Beide Teams boten gute Unterhaltung. Geis überlistete Heidenheims Torwart Kevin Müller gleich mit einem Freistoß von der Eckfahne. «Mich freut, dass wir auch Standardtore gemacht haben, daran arbeiten wir», sagte Klauß. Ein ungeschicktes Einsteigen von Tim Handwerker gegen Christian Kühlwetter führte zum Elfmeter, den Kleindienst verwandelte. «Den Ausgleich haben wir gut verkraftet», lobte Klauß.

Sein Team überzeugte spielerisch. Vorne und hinten stimmte es, was oft in dieser Saison nicht der Fall war. Nürnbergers Volleytreffer war ein Kunststück. Krauß sorgte nach der Pause für die Entscheidung.

Der eingewechselte Robin Hack hätte mit einem gefühlvollen Schlenzer fast noch auf 4:1 erhöht (72.). «Wir haben eine gute Serie», stellte Klauß fest. Schon am Dienstag geht es mit dem Nachholspiel gegen den Aufgstiegsaspiranten Holstein Kiel weiter. «Da können wir zeigen, wie weit wir sind», sagte der Nürnberger Coach schon erwartungsfroh.

