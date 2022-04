Starke Zunahme bei Ermittlungsverfahren wegen Pornografie

Nach einem Großeinsatz wegen einer beim Öffnen eines Briefs ausgelösten Stichflamme in einer Nürnberger (…)

Stichflamme in Bank: Polizei warnt vor weiteren Sendungen

Vermutlich Öl-Diebe am Werk

Diebe haben sich wohl an einem Öltank in Ansbach zu schaffen gemacht. Eine 73-Jährige habe den Tank am Montag vor ihrem Haus (…)