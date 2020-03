Starke Rauchentwicklung bei Brand in Gerolzhofen

Gerolzhofen (dpa/lby) – Bei einem Brand in einem Industriegebiet in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) ist es am Mittwochmorgen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Anwohner waren aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers brannte es in der Lagerhalle eines Motorrad- und Fahrradhandels. Die Löscharbeiten liefen am frühen Mittwochmorgen noch. Zu den Ausmaßen des Feuers und dessen Ursache lagen zunächst keine Informationen vor, ebenso wenig zum entstandenen Sachschaden.