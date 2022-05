Starke Frauen: Sondervorstellung von ‚Die Unbeugsamen‘ in Marktredwitz

Früher durften Frauen nicht einmal wählen, heute dürfen sie selbst hohe politische Ämter besetzen. Bis dahin war es allerdings ein langer Weg, den sich die Frauen erkämpfen mussten. Diese Thematik greift der Film „DIE UNBEUGSAMEN“ auf. Im Cineplanet in Marktredwitz gibt es ab 18.30 Uhr eine Sondervorführung. Der Film erzählt die Geschichte von Frauen in der Bonner Republik, die ihre Beteiligung an demokratischen Entscheidungsprozessen gegen erfolgsbesessene Männer erwirken mussten. Im Anschluss an die Filmvorführung folgt eine ca. 45 minütige Diskussion. Zu Gast sind unter anderem die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Petra Ernstberger und Sabrina Kaestner, Bürgermeisterin von Marktleuthen.