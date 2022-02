Stark alkoholisiert: Schlägerei in Wunsiedler Kneipe

Nachdem es in der Gastronomie in Bayern keine Sperrstunde mehr gibt, bleibt der ein oder andere gerne wieder bis in die frühen Morgenstunden in der Kneipe. Das haben sich auch mehrere Männer in Wunsiedel gedacht. Sie haben in einer Kneipe in der Hornschuchstraße recht tief ins Glas geschaut. Schließlich ist es zu einer Schlägerei gekommen. Ein 33 und ein 53 Jahre alter Mann haben gegen einen 21-Jährigen ausgeteilt, der selbst einige Schläge verteilt hatte. Er kam mit Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus. Auch sein Bruder bekam einen Schlag ins Gesicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.