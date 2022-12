Stark alkoholisiert: Mann zündet Feuerwerkskörper im Hotelflur

Nach einem Unfall auf der B289 zwischen Schwarzenbach an der Saale und Münchberg heute Morgen steht jetzt die Ursache fest. Die Straße (…)

Schauenstein: Hoher Schaden nach Brand einer Scheune

Viele Einsatzkräfte waren am frühen Nachmittag heute in Schauenstein unterwegs. In Uschertsgrün hat eine Holzscheune auf einem (…)