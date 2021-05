Stark Alkoholisiert: 61-jähriger legt seinen Kleintransporter aufs Dach

Ein 59-jähriger Mann kam am Vormittag bei einem Verkehrsunfall auf der B173 bei Naila ums Leben. Er war in Richtung Kronach unterwegs, (…)

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich gestern in Hof ereignet. Eine Straßenlaterne lag am Mittag quer über der Ernst-Reuter-Straße (…)

Schlimmer Unfall auf der A72 im Vogtland: Am Abend sind dort zwei Menschen ums Leben gekommen. Kurz vor der Anschlussstelle Treuen kam (…)

Durch Klopfen aufgefallen: Tausende Kilometer unbemerkt im Lkw

Über 1000 Kilometer und zehn Stunden: so lange dauert die Fahrt von Rumänien bis an die A93 bei Thiersheim. Und so lange haben sechs (…)