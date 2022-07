Standortwettbewerb gestartet: Plauen will sich für Wendezentrum bewerben

Geschichte erlebbar machen – das soll das geplante Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit. Das will gerne Plauen in der Stadt haben. Sie will sich deshalb gemeinsam mit Leipzig bewerben. Dazu findet ab 8.30 Uhr eine Kreativwerkstatt auf dem Neustadtplatz statt, bei der sich auch Schulen und Kitas mit einbringen können.

Unterdessen heißt es aus Berlin, dass der Standortwettbewerb für das Zentrum gestartet ist. Geplant ist, im kommenden Jahr mit dem Architekturwettbewerb zu beginnen. Der Baubeginn ist für 2026 anvisiert und zwei Jahre später die Eröffnung. Der Bund nimmt für das Projekt rund 200 Millionen Euro in die Hand.