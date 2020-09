Standortsicherung gekündigt: Sachsen kämpft bei MAN um Plauener Standort

Vor Wochen hat der Lastwagenhersteller MAN angekündigt, Stellen abbauen zu wollen. Davon betroffen ist wohl auch der Standort in Plauen. Jetzt schafft MAN Voraussetzungen für betriebsbedingte Kündigungen im kommenden Jahr.

Um die Pläne voranzutreiben, hat MAN die eigentlich noch zehn Jahre gültige Standort- und Beschäftigungssicherung für Standorte in Deutschland und Österreich vorzeitig zum Monatsende gekündigt. Damit ist auch die Zukunft des Bus Modification Center im Vogtland mit rund 150 Mitarbeitern ungewiss. Sachsens Regierung hat sich deshalb für den Erhalt des Plauener Standortes stark gemacht. Ministerpräsident Michael Kretschmer und Wirtschaftsminister Martin Dulig trafen sich mit dem MAN-Vorstand in München. Zwar gebe es das Angebot, betroffenen Mitarbeitern einen Job im VW-Werk in Zwickau anzubieten. Die Mitarbeiter wollten aber weiter in Plauen arbeiten, so Kretschmer.