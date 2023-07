Stammgast Angela Merkel bei den Bayreuther Festspielen

Gut gelaunt hat sich die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Auftakt der Bayreuther Festspiele gezeigt. In einem grün-türkis-schimmernden zweiteiligen Ensemble besuchte sie mit ihrem Mann Joachim Sauer am Dienstag die Premiere von «Parsifal». Mit Wangenküsschen begrüßte sie ihre langjährige politische Weggefährtin, die heutige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Kurz vor Merkels Ankunft hatten traditionell Musiker des Festspielorchesters vom Balkon aus einige Takte des Eröffnungswerks gespielt – in Bayreuth das Zeichen, dass die Vorstellung bald beginnt. Merkel gilt als große Anhängerin der Musik Richard Wagners und als Stammgast am Grünen Hügel.