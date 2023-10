Im ländlichen Raum einen Hausarzt zu finden ist schwierig.

In Stammbach weitet eine Praxis ihr Angebot nun aber sogar aus. Die Praxis von Dian Perera und seinem Team wurde Anfang des Monats neu eröffnet. Die allgemeinmedizinische Praxis bietet nun auch ein hausärztliches Leistungsangebot an, heißt es in einer Mitteilung des Marktes Stammbach.