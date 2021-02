Stammbach: Haushalt für Familie, Wohnen und Freizeit

Dass in der Marktgemeinde Stammbach die Benennung Familienparadies Programm ist, zeigt sich im aktuellen Haushalt wieder.

Insgesamt stehen im Vermögenshaushalt 4.355.000 Euro. Das sagt Bürgermeister Karl Philipp Ehrler im Gespräch mit Radio Euroherz. Der Schuldenstand liegt zum Beginn des Jahres bei 686.000 Euro – pro Kopf entspricht das 293 Euro. Stammbach liegt damit unter dem Landesdurchschnitt. Die Marktgemeinde investiert vor allem in drei große Bereiche: Zum einen wird die Straße zwischen Förstenreuth und Weickenreuth komplett neu gebaut. Außerdem bekommt die Kinderkrippe eine neue Gruppe. Dafür wird ein Anbau in Angriff genommen – bis der fertig ist, können die Eltern aber ihre Kinder schon bringen, wofür es Container zur Betreuung gibt, so Ehrler. Vor allem die Ferienbetreuung ist für die Eltern eine enorme Entlastung. Auch der Leerstand ist Thema im Haushalt: So entsteht am oberen Markt ein Wasserspielplatz, ein Café mit Gastro, ein Pizzaofen und stationäre Buden für Märkte. Und: Auch den letzten Abschnitt des Radweges zwischen Stammbach und Münchberg geht Stammbach an.