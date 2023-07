Stärkung für Hochschule Hof: Neue Rahmenvereinbarung in München unterzeichnet

Die Themen Klimaschutz und Digitalisierung spielen in unserem Alltag eine immer größere Rolle. An der Hochschule Hof beschäftigen sich die Studenten auch schon länger damit. In Zukunft sollen sie das noch besser machen können. Ministerpräsident Söder, Wissenschaftsminister Blume und Kultusminister Piazolo haben diese Woche in München eine entsprechende Rahmenvereinbarung unterschrieben. Mit dabei war auch der Präsident der Hochschule Hof, Jürgen Lehmann. In den kommenden Jahren soll die Hochschulsteuerung umgestellt werden. Das gibt den Hochschulen in Bayern finanzielle Planungssicherheit, so Söder. Außerdem steckt der Freistaat mehr Geld in seine Förderinitiative Hightech Agenda Bayern. Die wird auf insgesamt 5,5 Milliarden Euro erhöht.