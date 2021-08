Stärke 1,6: Erdbeben im Vogtland spürbar

Die Gläser klirren im Schrank oder ein leichtes Grollen ist zu hören – so dürfte es manchen am Wochenende im Vogtland gegangen sein. Am Samstagabend hat mal wieder die Erde in Tschechien gebebt. Im Vogtland, aber auch im bayerischen Teil der Euroherz-Region kann man das dann spüren. Das Erdbeben hatte eine Stärke von 1,6. Bereits am 5. August hatte es ein Beben mit einer Stärke von 2,7 gegeben. In Tschechien bebt die Erde immer mal wieder, diese sogenannten Schwarmbeben sind aber harmlos. Erst bei weitaus höheren Werten können Erdbeben eine Gefahr darstellen.