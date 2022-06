Städtepartnerschaft: Französische Delegation in Hof

Die Corona Pandemie hat unser Leben in den letzten zwei Jahren ordentlich auf den Kopf gestellt. So konnten zahlreiche Feste und (…)

Nach Pandemie-Pause: Französische Partnerstadt „Villeneuve-la-Garenne“ zu Besuch in Hof

Eine volle, gut besuchte Innenstadt mit verschiedenen Buden und Sitzmöglichkeiten – verkaufsoffene Sonntage in Hof sahen in der (…)

Der Freistaat Bayern hat die Corona-Regeln bis zum 2. Juli verlängert. Die Inzidenzen in der Euroherz-Region liegen weiterhin im (…)

Corona-Update: Impfaktionen in der Region

Die Temperaturen waren vor allem am Wochenende sehr hoch, aber auch in den nächsten Tagen und Monaten wird es wohl sehr heiß werden. (…)

Fast ein Jahr nach Messerattacke in Hof: Ermittlungen gegen den Vogtlandkreis eingestellt

Knapp ein Jahr ist es jetzt her, dass Anfang Juli ein Mann am Bahnhof in Hof einen polnischen Busfahrer erstochen hat. Anfang Januar (…)